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Минтранс Подмосковья определил 57 аварийных дорог

Ирина Игнатенко

Общество
Минтранс Подмосковья определил 57 аварийных дорог
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Подмосковный минтранс определил пятьдесят семь аварийных региональных дорог. На этих участках в прошлом году погибли около 40 процентов человек от общего числа жертв аварий на региональной сети.

В большинстве случаев причинами трагедий становилось превышение скоростного режима и управление автомобилем в нетрезвом виде. Также нередко водители засыпают за рулем.

На особый контроль взяли участки, на которых произошло более двух смертельных аварий.

В регионе с целью снижения аварийности и смертности на дорогах реализуют комплекс мер: устанавливают новые знаки и ограждения, создают дополнительные пешеходные переходы, устанавливают дополнительное освещение, оптимизируют схемы движения, передает портал «Подмосковье сегодня».

22 марта стало известно, что 180 инспекторов МАДИ, которые контролируют соблюдение правил дорожного движения в столице, повысят свою квалификацию на виртуальных тренажерах. Обучение поможет сотрудникам принимать верные решения в различных ситуациях, благодаря чему безопасность на столичных улицах повысится.

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