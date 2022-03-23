Эколог оценил опасность лесных пожаров летом 2022 года

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В пожароопасный сезон 2022 года крупные пожары могут возникнуть даже в густонаселенных регионах страны. Об этом заявил руководитель лесной программы «Гринпис» Алексей Ярошенко.

Он отметил, что этот пожароопасный сезон по совокупности факторов будет сложнее предыдущего, хотя тот был рекордным за всю историю наблюдения.

— Складывается очень много факторов, например, нарастающее изменение климата. То есть пожароопасный сезон становится все более длинным. Плюс очень многие вещи не исправлены в системе охраны лесов от пожаров, — отметил он в комментарии НСН.

При этом эксперт добавил, что санкции не сильно повлияют на лесоохранную отрасль. Снаряжение и экипировка не очень сильно зависимы от санкционных ограничений, поскольку они в основном закупаются в рамках нацпроекта «Экология», по которому приоритет отдается российским поставщикам. Кроме того, в этом году большая часть техники либо закуплена, либо контракты по ней уже заключены.

25 января Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания по статье Уголовного кодекса РФ в части уничтожения или повреждения лесов.