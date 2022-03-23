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Путин обсудил с Шольцем по телефону переговоры российской и украинской делегаций

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Путин обсудил с Шольцем по телефону переговоры российской и украинской делегаций
Фото: Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин в среду, 23 марта, переговорил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что лидеры в очередной раз обсуждали ситуацию вокруг Украины и переговоры российской и украинской делегаций.

— Владимир Путин изложил ряд соображений в контексте принципиальных позиций Российской Федерации на этих переговорах, — говорится в сообщении.

Во время телефонного разговора, который состоялся между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем 18 марта, российский лидер сообщил коллеге о попытках украинских властей затянуть переговорный процесс с Россией.

В процессе разговора российский лидер также обратил внимание на ракетные обстрелы по жилым кварталам Донецка и Макеевки со стороны ВСУ. По словам Путина, эти действия украинской армии привели к многочисленным жертвам среди мирного населения. Глава РФ отметил, что эти провокации были проигнорированы Западом.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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