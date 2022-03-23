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В январе-феврале текущего года количество преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, сократилось на 2,2 процента по сравнению с прошлым годом. 98,7 процента подобных преступлений выявляются органами внутренних дел. Об этом в среду, 23 марта, сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».

По данным «МВД Медиа», правоохранительными органами выявляется 92 процента от числа всех зарегистрированных преступлений, причем 5 процентов — на стадии приготовления.

— Больше половины расследованных преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления, каждое четвертое — в состоянии алкогольного опьянения, — говорится в сообщении Telegram-канала «МВД Медиа».

Кроме того, сократилось количество квартирных краж и преступлений экономической направленности.

Так, за январь и февраль текущего года их стало меньше почти на 8 и 3 процента соответственно, если сравнивать с показателями 2021 года.

Ранее 23 марта МВД сообщило, что количество преступности в интернете сократилось после начала спецоперации на Украине.