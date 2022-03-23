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Володин назвал отказ от расчетов в валюте за газ историческим решением

Полина Долганова

Общество
Володин назвал отказ от расчетов в валюте за газ историческим решением
Фото: Пресс-служба Госдумы

Отказ от оплаты газа в валюте является историческим для России решением. Такое мнение в среду, 23 марта, выразил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

По его словам, это решение поможет создать финансовый и экономический суверенитет страны.

— Шаг по дедолларизации нашей экономики, — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

23 марта президент России Владимир Путин сообщил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам в рублях. Он добавил, что Россия не остановит поставки газа в другие страны и будет выполнять контрактные соглашения. По словам Путина, изменения будут распространяться только на валюту платежа — ее изменят на российский рубль. Российский лидер также попросил правительство уведомить «Газпром» о необходимости внести изменения в действующие контракты.

Позже стоимость газа в Европе поднялась почти до 1350 долларов за тысячу кубических метров. Рост цен произошел на фоне поручения президента РФ Владимира Путина принимать оплату за топливо в рублях.

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