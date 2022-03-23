Злоумышленница выкрала у женщины банковскую карту на юго-востоке столицы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Кузьминки Карта всех событий

Злоумышленница выкрала у женщины банковскую карту на Юго-Востоке Москвы. Об этом в среду, 23 марта, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По данным следствия, в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что с ее банковской карты дистанционно списали денежные средства в размере 4 071 рублей. Ее об этом уведомил банк. После чего она обнаружила, что ее карточка, с которой списались деньги, пропала из кармана ее рюкзака. Данный инцидент произошел в районе Кузьминки.

В ходе розыскных работ сотрудники уголовного розыска задержали 46-летнюю приезжую. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Уточняется, что ее отпустили из полиции по подписке о невыезде.

Ранее стало известно, что сотрудники полиция задержали мужчину, который вынес товары из продуктового магазина на общую сумму не менее 2,5 тысячи рублей. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали ранее судимого 43-летнего иногороднего приезжего.

Во вторник, 22 марта, мужчина выкрал из игрового клуба несколько видеокарт общей стоимость 17 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража».