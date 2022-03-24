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«Потеплела на три градуса»: эксперт рассказал об особенностях весны в России в этом году

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
Город
«Потеплела на три градуса»: эксперт рассказал об особенностях весны в России в этом году
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В этом году весна на территории России потеплела за последние полвека примерно на три градуса. Об этом рассказал директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

— Средняя температура воздуха весной увеличивается примерно на 0,6 градуса за десятилетие. То есть, грубо говоря, весна в России потеплела на три градуса только за последние полвека, — объяснил специалист.

Однако Кокорин подчеркнул, что в другие времена года изменение климата на территории России происходит в разы медленнее.

Он напомнил, что ранее ученые делали прогноз на то, что лидером по потеплению в России станет зима, но их догадки, к сожалению, не подтвердились, передает радио Sputnik.

— Глобальное потепление не означает, что весенние месяцы в этом году обязательно будут жаркими, — заключил Кокорин.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда погода в Москве позволит позагорать.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о резком похолодании в Москве. Североатлантический циклон ухудшит погодные условия в столичном регионе. Погода в столице будет сопровождаться метелью и штормовым ветром.

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