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В Подмосковье стартовала акция «Безопасная шина»

Ирина Игнатенко

Общество
В Подмосковье стартовала акция «Безопасная шина»
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

О том, что отслужившую свой век резину надо менять вовремя и грамотно ее утилизировать, жителям Подмосковья напомнит акция «Безопасная шина». Она продолжится до 22 апреля. Информировать водителей будут сотрудники ГИБДД и волонтеры.

Чтобы люди знали, куда деть отслужившие покрышки, им раздадут листочки-автовизитки с адресами пунктов бесплатного приема изношенных шин.

Проект появился в области неслучайно — многие автовладельцы неправильно утилизируют шины, выкидывая их в дворовые контейнеры. При этом резина содержит тяжелые металлы, технический углерод и разлагается в земле более ста лет, загрязняя почву.

Чтобы избавить регион от вредного воздействия этих отходов, в 2013 году запустили специальную экологическую программу по утилизации шин. Теперь различные организации круглый год бесплатно принимают старые покрышки.

Сообщается, что на территории области активно развивается система переработки и вторичного использования различных ресурсов, передает портал «Подмосковье сегодня».

Ранее заместитель главного редактора проекта Motor1 Юрий Урюков в беседе с «ВМ» рассказал, как защитить автомобиль от угона. Блокираторы на руль являются одним из самых эффективных способов минимизировать вероятность угона автомобиля.

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