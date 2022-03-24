Дизайнер предложил меры поддержки для популяризации российской моды

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Дизайнер Джемал Махмудов рассказал о необходимых налоговых льготах и мерах по популяризации российской индустрии моды.

По его словам, нужно предоставить российским дизайнерам налоговые преференции.

— Если, допустим, 20-30 процентов площади торгового центра — это российские дизайнеры, то им льготы… Хотя бы на какое-то время! Тогда у торговых центров будет мотивация приглашать российских дизайнеров и развивать эту нишу, — отметил он в комментарии НСН.

Он также отметил, что нужно информировать людей, рассказывать им о российских дизайнерах. Он отметил, что многие в регионах знают только Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева, но есть и другие имена. Он отметил, что в России большое поколение дизайнеров, которые сделали много чего интересного и важного и в своей профессии, и в общем для страны.

Также он отметил, что необходимо развивать модную промышленность и повышать престиж таких профессий как швея, конструктор, закройщик.

14 марта, один из крупных девелоперов объявил о запуске программы поддержки российских марок одежды, обуви и аксессуаров, предлагая им особые условия аренды торговых площадей и маркетинговую поддержку при запуске новых точек.