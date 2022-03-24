Астрологи дали совет каждому знаку зодиака на 24 марта

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В четверг, 24 марта, представителям каждого из знаков зодиака рекомендуется собраться с мыслями и действовать последовательно, взяв чувства и эмоции под контроль. Астрологи поделились прогнозом на день и дали советы всем знакам зодиака.

У Овнов сейчас не лучший период для «резких движений». Им специалисты по звездам советуют притормозить и обдумать решения.

Тельцы могут почувствовать себя дезориентировано. Им нужно позволить себе полностью восстановиться, будучи уверенными, что внутренний огонь разгорится с новой силой.

Близнецам будет казаться, что весь мир настроен против них. Им лучше отказаться от отстаивания своей точки зрения и уединиться. Ракам стоит пересмотреть отношения с возлюбленными и определить, чего именно они хотят от партнера.

Астрологи рекомендуют Львам отказаться от нереалистичных ожиданий, которые неизбежно приводят их к разочарованию. Это сблизит их со второй половинкой.

Девам нужно связаться с близкими, с которыми давно не общались. Звезды призывают их отыскать баланс в личной жизни. Весам стоит поверить в собственные силы и прислушаться к знакам Вселенной. Это поможет определиться с планами и понять, чего именно они хотят.

Звезды призывают Скорпионов решить, как сделать свое утро приятнее, ведь от этого будет зависеть весь предстоящий день. Стрельцов ждет приятный сюрприз в вопросах финансов. Однако астрологи не рекомендуют им пускаться в траты, а советуют укрепить резерв.

Козероги могут рассчитывать на приятные новости. В ближайшее время их ждет финансовая стабильность и увеличение доходов. Водолеи в очередной раз наступают на одни и те же грабли. Им следует изменить негативный настрой по отношению к себе, который мешает выбраться из сложившейся ситуации.

Пришедшие к Рыбам идеи могут оказаться гениальными. Им нужно отложить все дела и погрузиться в поток творческого сознания, пишет Пятый канал.

Ранее астрологи назвали самые жестокие знаки зодиака по китайскому календарю.