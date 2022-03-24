NYT: Вашингтон разрабатывает план на случай применения Москвой ядерного оружия

Фото: NASA / Joel Kowsky

Вашингтон сформировал команду должностных лиц, которая должна разработать план действий на случай применения Москвой ядерного оружия. Об этом в четверг, 24 марта, сообщило американское издание New York Times.

В материале отмечается, что чиновники оценивают такой ход событий как маловероятный.

Документ о создании рабочей группы был подписан помощником президента Штатов по нацбезопасности Джейком Салливаном спустя четыре дня после начала спецоперации на Украине. Так называемая группа Тигр уже находилась в работе: с ее помощью был подготовлен план по введению санкций в отношении России и вооружению Киева.

New York Times пишет, что группа чиновников в том числе занимается подготовкой ответных мер на нападение ВС РФ на вооруженные конвои, предназначенные Украине. Более того, «Тигр» изучает, как подготовить ЕС к притоку украинских беженцев и реагировать на возможное распространение боевых действий на соседей Киева.

В издании подчеркнули, что команда должностных лиц на данный момент также пытается определить, что должно случиться на Украине, чтобы альянс ввел в страну свои войска, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.