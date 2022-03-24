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Медики назвали главные признаки «стелс-омикрона», который в настоящее время становится самым распространенным штаммом коронавируса.

Первый признак — головная боль. «Cтелс-омикрон» часто проявляется головокружением. Также этот подвид отличается более сильной болью в верхних дыхательных путях и осиплостью голоса. Кроме того, у пациентов долгое время сохраняется сильный кашель.

Подвид BA.2 отличается способностью поражать нервную систему. Это может проявляться мышечной болью, болью в спине и в области почек. Что касается потери обоняния и вкуса, этот симптом встречается все реже, но многие отмечают, что восприятие привычных запахов и вкусов сильно меняется.

Также многие пациенты жалуются на ощущение слабости и разбитости, которое сохраняется на протяжении долгого времени, передает Life.ru.

Как сообщают эксперты, вспышки коронавируса в европейских странах вызваны распространением «стелс-омикрона». Также за рубежом местные врачи сообщают о еще одной новой версии коронавируса — «дельтакроне», гибриде «дельты» и «омикрона», передает Царьград.

До этого иммунолог Владимир Болибок в беседе с «ВМ» рассказал, откуда придет новая вспышка «стелс-омикрона».