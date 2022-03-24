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Более полутора миллионов рублей украли у безработного москвича на парковке у ТЦ на Киевском шоссе

Елена Самойлова

Происшествия
Более полутора миллионов рублей украли у безработного москвича на парковке у ТЦ на Киевском шоссе
Фото: Pixabay
Россия, Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 23-й километр Карта всех событий

У жителя столицы украли более полутора миллионов рублей на парковке у торгового центра на Киевском шоссе. Об этом в четверг, 24 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в полицию обратился неработающий 46-летний москвич, заявивший о грабеже. Он рассказал, что инцидент произошел на парковке около ТЦ на 23-м километре Киевского шоссе.

Незнакомец проник в его машину и украл оттуда 1 миллион 620 тысяч рублей наличными.

Также заявитель подробно описал машину грабителя: автомобиль «Форд Фокус», на котором он скрылся.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов нашли злоумышленника в Троицке на улице Городской. Помимо самого нарушителя, в салоне находился его подельник. Оба были задержаны.

Ранее, 23 марта, сообщалось о том, что женщина украла у пенсионера более 800 тысяч рублей, представившись сотрудницей соцслужбы.

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