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IX Московский международный Салон образования пройдет 29 и 30 апреля

Оксана Васильева

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IX Московский международный Салон образования пройдет 29 и 30 апреля
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

IX Московский международный Салон образования пройдет 29 и 30 апреля в гибридном формате: в здании «Цифрового делового пространства» и онлайн-формате на digital-платформе «ММСО.Коннект». Главная тема ММСО 2022 – «Назад в будущее».

Форумная часть Салона пройдет 29 и 30 апреля, выставочная перенесена на осень 2022 года. Несмотря на частичную смену формата, ММСО 2022 сохранит остроту, актуальность и объем коммуникации со всеми участниками сферы образования.

В настоящее время Салон максимально полно реализует свой коммуникационный потенциал, став точкой опоры и местом встречи для всех участников сферы образования, а также площадкой общественного договора.

Максим Казарновский, Директор АНО «ММСО», рассказал подробнее о главной теме Салона.

— В известном фильме прошлое и будущее находятся в параллели. И если сквозь призму этой метафоры посмотреть на окружающий нас мир, мы поймём, что прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно. Это не хорошо и не плохо. Это факт, который нужно признать и не делать вид, что прошлое в прошлом. Оно вокруг нас и сильно влияет на нашу повседневность. И не нужно заигрываться с тем, что мы отчётливо знаем куда и зачем идём. Попасть в будущее - это работа. У нас у всех разные скорости, запросы и амбиции. Выше, быстрее, сильнее - не всегда путь к гармонии. Нужно дать право другим быть медленнее чем ты и, одновременно, другие могут быть кратно быстрее. Если проникнуться теми образами и смыслами, которые заложены в теме этого года, то можно попробовать начать воспринимать глобальный контекст более рельефно и осознанно, — отметил он.

В этом году на ММСО будут представлены следующие кластеры и спецпроекты: «Общее образование», «Взаимодействие науки, высшей школы и молодежной политики, «Высшее образование», «Госполитика», «Дополнительное профессиональное образование», спецпроекты «ММСО. Муниципалитеты», «ММСО. Руководитель образовательной организации», «Дошкольное образование, «Инклюзия», спецпроект «Частное образование: лучшие практики», «Корпуниверситеты и Digital learning», «Креативные индустрии для образования».

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