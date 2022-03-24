Фтизиатр рассказала, можно ли заразиться туберкулезом от продуктов на рынке

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Заразиться туберкулезом от товаров, которые продаются на рынке или в продуктовых магазинах, практически невозможно. Об этом в четверг, 24 марта, сообщила главный внештатный специалист-фтизиатр Департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.

— Продукты животноводства, которые продаются в магазинах либо на рынках, всегда проходят санитарный контроль, их в обязательном порядке проверяют на туберкулез. Поэтому бояться заразиться от продуктов питания не следует. Теоретически это возможно, но практически Роспотребнадзором выстроена целая система для того, чтобы этого не произошло, — заявила она.

Богородская пояснила, что туберкулезом могут заболеть около 50 видов сельскохозяйственных животных и примерно 60 видов птиц. Во время санитарного контроля этот факт тщательно проверяется, передает РИА Новости.

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