Наркоторговец с кокаином и марихуаной задержан на севере столицы

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Россия, Москва, Петрозаводская улица Карта всех событий

Сотрудники полиции на севере Москвы задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом в четверг, 24 марта, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, полицейские обнаружили 11 пакетиков с наркотиками при осмотре автомобиля «Киа Сид», остановленного на Петрозаводской улице.

Мужчина, находящийся за рулем авто, сознался, что приобретал запрещенные вещества для дальнейшей перепродажи. По его словам, незаконной деятельностью ему предложил заниматься друг.

Видео: МВД Медиа

— Согласно результатам исследования, в части изъятых пакетов содержится кокаин общей массой более пяти граммов и марихуана общей массой около 15 граммов, — огласил Васенин итоги проведенной экспертизы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Мужчина находится под стражей.

Утром 24 марта в Орехово-Зуевском городском округе была задержана 42-летняя местная жительница, подозреваемая в сбыте наркотиков. Полицейские обнаружили у нее 96 свертков с порошком общей массой почти 100 граммов. В некоторых пакетиках находился героин.