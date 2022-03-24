Жителям Подмосковья напомнили правила перевозки спортинвентаря в транспорте

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Пассажирам общественного транспорта Подмосковья при перевозке велосипедов, скейтбордов, роликов и другого сезонного спортивного снаряжения необходимо соблюдать определенные правила.

Бесплатно можно провести инвентарь не более 120 сантиметров в длину, ширину и высоту. Таким образом, бесплатно можно провести самокаты, скейтборды, лонгборды.

Велосипеды и другой крупный спортинвентарь до 180 сантиметров можно провозить за отдельную плату. В городском сообщении и в пригородных электричках до 25 километров стоимость составит сорок рублей.

Водитель может отказать в провозе спортинвентаря, если он мешает входу и выходу остальных пассажиров или пачкает салон и пассажиров.

Провозить велосипеды можно в тамбурах или на специально оборудованных для этого креплениях в вагоне, передает РИАМО.

До этого руководитель велоклуба Константин Маркачев рассказал, как подготовить велосипед к началу сезона. Чтобы подготовить велосипед к началу весенне-летнего сезона, необходимо проверить его состояние, осуществить смазку деталей.