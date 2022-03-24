Эксперты дали советы, как выбрать хороший санаторий

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Эксперты дали советы, как выбрать подходящий санаторий для отдыха.

Блогер по развитию туризма Анна Мякинина считает, что найти хороший санаторий в настоящее время не составляет проблемы. На данный момент существует огромных выбор мест для отдыха и восстановления здоровья.

Для начала стоит определить, какой вариант отдыха предпочтителен для вас.

— К примеру, это может быть молодежный активный пансионат, который включает в себя все виды спорта, ночные развлекательные программы или же спокойный пансионат, в котором вы сможете отдохнуть в шикарном SPA, отвлечься от рутины на занятиях по йоге, — отметила она в комментарии «МИР 24».

Чтобы подобрать для себя лучший вариант, необходимо за две недели, а то и больше, начать поиск подходящего места.

Основатель туристического агентства Артем Венскель отметил, что также нужно определиться с профилем лечения и заранее изучить отзывы о пансионате. Кроме того, стоит посмотреть локацию, в некоторых регионах санатории расположены далеко от городов и аэропортов, ехать до них три-четыре часа. Для пожилых людей добираться туда может быть неудобно и дискомфортно.

В России возобновили программу туристического кешбэка. «Вечерняя Москва» узнала об условиях участия в социальной программе и способах возврата средств.

Источник: mir24.tv