Рафик Загрутдинов: Дом по реновации на севере Москвы введут в эксплуатацию в этом году

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Дмитровское шоссе вл. 127 Карта всех событий

Жилой дом по программе реновации с отделкой «под кирпич» введут в эксплуатацию в столичном районе Дмитровский в этом году. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Дмитровский по адресу: Дмитровское шоссе вл. 127 в этом году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы по монтажу наружных и внутренних стен. Здание будет иметь стильный современный, сдержанный внешний вид без лишних деталей. Фасады будут облицованы керамическими плитами c отделкой под кирпич, — пояснил он.

В односекционном здании переменной этажности предусмотрено 137 квартир, большинство из них — двухкомнатные. На первом, нежилом, этаже разместятся объекты социальной инфраструктуры, а также колясочная, комната консьержа, кладовая и зона для почтовых ящиков. Более того, жилой дом будет приспособлен для маломобильных групп населения.

В новостройке установят лифты грузоподъемностью 630 килограммов и грузоподъемностью 400 килограммов и оборудуют систему охраны входа и оповещения при пожаре, пожарную сигнализацию и видеонаблюдения. Придомовую территорию благоустроят.

До этого Загрутдинов заявил о том, что в Западном административном округе Москвы активно переселяют участников программы реновации в новые дома. Уже не менее трех тысяч человек получили ключи от новых квартир.