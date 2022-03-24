Пресс-конференция, посвященная старту XXIII рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» пройдет 28 марта

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28 марта 2022 года пройдет пресс-конференция, посвященная старту XXIII рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» Ассоциации менеджеров и ИД «Коммерсантъ». Рейтинг выявляет наиболее профессиональных топ-менеджеров России, лидеров в своих отраслях.

В условиях новой турбулентности экономической ситуации, усиления санкционного давления топ-менеджмент несет особую ответственность за устойчивость работы компаний. Участники дискуссии обсудят какие новые вызовы стоят перед управленцами в современном мире, переживают ли руководители трансформацию профессиональных навыков. Также будут обозначены меры, которые используют лидеры компаний разных сегментов для сохранения и развития бизнеса.

Спикерами мероприятия стали Тарас Демура, генеральный директор Sun&Fun, Алексей Сидорюк, директор по направлению «Цифровая трансформация отраслей и компаний» АНО «Цифровая экономика», Владимир Залужский, руководитель управления по коммуникациям и работе с инвесторами «Северсталь», Марина Миронова, директор по персоналу ГК «ВЕЛЕС Капитал», Кирилл Родин, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ, Владимир Лавицкий, директор «Издательского синдиката» АО «Коммерсантъ».