В Подмосковье рассказали о ходе социальной газификации

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В Подмосковье продолжается реализация программы «Социальная газификация», на сегодняшний день выполнена почти половина всего запланированного объема работ. Об этом рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он сообщил, что в программу попали 2805 населенных пунктов, это более 115 тысяч домовладений. Услуга станет доступна для более 300 тысяч жителей.

— Мы стартовали в прошлом году и план выполнили — по нему было 1113 населенных пунктов, мы их полностью закончили в прошлом году. И сейчас мы идем по графику. Сегодня это уже 1354 населенных пункта. Мы приблизились к 50 процентам исполнения программы, — рассказал он в комментарии «Радио 1».

Он напомнил, что полностью выполнить программу «Социальной газификации» Московская область обязана за полтора года.

Реализация социальной программы стартовала в 2021 году по поручению президента России Владимира Путина. Она предполагает подведение трубопровода до границы участка домовладения.

В августе прошлого года губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о высоком спросе в регионе на социальную газификацию.