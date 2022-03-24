Почти 15 тысяч жителей ЮВАО переедут в дома, построенные по программе реновации

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Более 14 тысяч человек смогут переехать в новые дома, построенные по программе реновации на юго-востоке Москвы. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Юго-восток Москвы — один из лидеров по объему ввода недвижимости по программе реновации. Сейчас в округе в стадии проектирования и строительства находятся 63 дома. Введено в эксплуатацию 28 новостроек площадью почти 400 тысяч квадратных метров, — цитирует Левкина официальный сайт мэра Москвы.

Новостройки в Рязанском, Южнопортовом и Нижегородском районах уже переданы под заселение.

Руководитель департамента отметил, что с начала реализации программы на территории округа было переселено более 11,8 тысячи москвичей. Почти 4,5 тысячи жителей уже отпраздновали новоселье.

Всего на юго-востоке Москвы 818 домов включено в программу реновации. Их общая площадь составляет около 2,7 миллиона квадратных метров. В рамках реализации программы предстоит переселить 160 тысяч человек.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что сейчас в столице ведется строительство 160 домов по программе реновации.