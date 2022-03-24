Минобороны предупредило о рисках в связи с рассылкой патогенов с Украины

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Рассылка патогенных биоматериалов с Украины в ЕС способна привести к ситуации, сопоставимой с пандемией коронавируса. Об этом заявил глава войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России Игорь Кириллов в четверг, 24 марта.

— Сложившаяся ситуация с рассылкой патогенных биоматериалов из Украины в страны Европы может привести к гибели людей и созданию очага эпидемиологической нестабильной обстановки, масштабы которого будут сопоставимы с пандемией COVID-19, — сказал военный.

На Украине, по его данным, функционировали 30 лабораторий в 14 населенных пунктах. Документ о них был подписан заместителем госсекретаря кабинета министров Виктором Полищуком, уточнил он.

Заказчиком работ, добавил Кириллов, определено управление по снижению угрозы Пентагона, а также перечень биообъектов. США и их союзники, по его данным, вывезли за пределы Украины около 16 тысяч биопроб.

Так, в рамках проекта UP-8 во Львове, Харькове, Одессе и Киеве были взяты образцы крови на антитела к хантавирусам у четырех тысяч военных. При этом за рубеж вывозили не только образцы тканей и сыворотки крови, но и опасные патогены, а также их переносчиков.

Например, в центр имени Лугара в Грузии было направлено более десяти тысяч проб. Данные факторы создают риски биологической безопасности не только для Украины, но и для тех регионов, куда передавались образцы, приводит слова Кириллова Telegram-канал Минобороны.

10 марта Кириллов заявил, что биолаборатории на Украине изучали возможности распространения опасных инфекций через птиц и насекомых. Проект UP-4, по данным Кириллова, реализовывали в лабораториях Харькова, Одессы и Киева.

Он был рассчитан на период до 2020 года, а его целью было изучение распространения инфекций через мигрирующих птиц, включая грипп H5N1, а также болезни Ньюкасла, подчеркнул военный. Всего украинские специалисты, утверждает он, изучили 145 биологических видов. Им удалось найти минимум два вида перелетных птиц, маршруты которых пролегают преимущественно через территорию России.