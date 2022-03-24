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Лукашенко раскритиковал Польшу за идею отправить на Украину миротворцев НАТО

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Лукашенко раскритиковал Польшу за идею отправить на Украину миротворцев НАТО
Фото: president.gov.by

Идея Польши отправить миротворцев НАТО на Украину является предпосылкой к третьей мировой войне. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 24 марта.

— Вы понимаете, что это третья мировая война? И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими? — задался вопросом глава государства.

Лидер в разговоре со спортивными чиновниками добавил, что их «просто сапогом растопчут». При этом он отказался лично бегать впереди «с автоматом» при таком сценарии.

За свою страну, подчеркнул президент, следует держаться и цепляться зубами. Нынешняя ситуация является напряженной и серьезной, приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

23 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не считает себя частью ситуации на Украине и не планирует направлять туда силы. НАТО четко дало понять, что не пошлет туда войска, заключил он.

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