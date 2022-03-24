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США объявили о введении санкций против Госдумы в целом

Иван Юминов

В мире
США объявили о введении санкций против Госдумы в целом
Фото: whitehouse

США ввели санкции против Государственной думы в целом.

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