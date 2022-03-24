Главное
Музей Победы представил около 150 раритетов на выставке «У войны не детское лицо»
Центр «Профессионал» помогает мамам в декрете сохранить и развить свои профессиональные компетенции
Депутат МГД Орлов: Принятые в Москве меры стабилизации экономики рассчитаны на поддержку всех отраслей
Мединский посоветовал телеканалам сократить число развлекательных программ
Шойгу доложил о ходе операции на Украине на заседании Совбеза
США объявили о введении санкций против Госдумы в целом
Карта городских событийСмотреть карту
США объявили о введении санкций против Госдумы в целом
США ввели санкции против Государственной думы в целом.
Новость дополняется
Подкасты
Подписаться
Последнее
Собянин оценил готовность нового комплекса МКНЦ имени Логинова
Столтенберг решил остаться еще на год на посту генсека НАТО
Apple ограничила оплату товаров картами «МИР»
ФАС возбудила антимонопольное дело против «Магнита» и «Пятерочки»
Депутат МГД Орлов: Принятые в Москве меры стабилизации экономики рассчитаны на поддержку всех отраслей
Шойгу доложил о ходе операции на Украине на заседании Совбеза
США объявили о введении санкций против Госдумы в целом
Мнения Все мнения
СпецпроектыВыставка «Открой Моспром Арт» Где в Москве жили и творили великие люди Война моторов и горючего Тест: Предрасположенность к онкологическим заболеваниям Викторина: Проверь себя. Где в Москве живут африканские ежи и как найти общий язык с попугаем?