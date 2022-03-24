Депутат МГД Орлов: Принятые в Москве меры стабилизации экономики рассчитаны на поддержку всех отраслей

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Экономические меры поддержки, которые предоставляет правительство Москвы, позволит создать розничной торговле пространство для маневра. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил заместитель председателя Московской городской думы (Мосгордумы) Степан Орлов.

По его словам, на данном этапе предприятиям не хватает оборотных средств на фоне трудностей в поставках некоторых групп товаров, материалов и оборудования.

— Они где-то объективны, где-то — созданы искусственно теми, кто хочет подзаработать на разнообразных ассоциациях со словом «дефицит». Турбулентность на рынках пройдет, это многие понимают, но необходимы средства для того, чтобы создать запасы, быстро перестроиться на новые каналы поставок. На это и направлены программы льготных кредитов, которые сегодня запускаются в Москве, — цитирует Орлова агентство городских новостей «Москва».

Также депутат МГД заявил, что запас прочности в десятках смежных отраслей можно увеличить с помощью субсидирования ставок для информационных технологий (IT), строительства и транспорта. По его словам, отрасли информационных технологий, строительства и транспорта будут развивать в дальнейшем Москву.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ о выделении грантов на создание импортозамещающих производств. Отбирать получателей грантов будут уже в апреле 2022 года.