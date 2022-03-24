Эксперты перечислили неприхотливые многолетники для садового участка

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Эксперты советуют обратить внимание на неприхотливые многолетники, которые не отнимут много сил и времени, но станут настоящим украшением садового участка.

Первый такой цветок — крокус. Большинство видов цветут в апреле, но есть и те, которые зацветают в октябре. Чаще всего садоводы предпочитают крокус Томазини, поскольку он цветет раньше остальных.

Примула зацветает ранней весной. Обычно для посадки выбирают тенистый участок с кислым или низкощелочным грунтом. Эти цветы морозоустойчивы и переживут любую непогоду.

Нарциссы известны своей неприхотливостью и выносливостью. Практически без ухода они растут довольно быстро и радуют буйным цветением. Нарциссы высаживают на садовых участках с хорошим прохождением воздуха и влаги.

Главное достоинство тюльпанов – их выносливость, легкость в размножении и уходе. Цветы высаживают в октябре на солнечных участках, а поливают только весной.

Также на участке можно посадить маргаритки. Маргаритки распускаются в апреле – мае, а само цветение продолжается до глубокой осени, передает издание «Профиль».

До этого ботаник Анна Доронина рассказала, какие первоцветы можно увидеть в Петербурге.