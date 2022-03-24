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НАТО объявило о размещении четырех боевых групп на востоке ЕС

Иван Юминов

В мире
НАТО объявило о размещении четырех боевых групп на востоке ЕС
Фото: flickr/nato

Лидеры НАТО решили разместить на востоке ЕС четыре боевые группы. Об этом сообщили в пресс-службе альянса в четверг, 24 марта.

— Мы создаем четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии... Союзники выразили намерение усиливать поддержку Украины, включая кибербезопасность и противостояние химическим и ядерным угрозам, — говорится в сообщении.

При этом члены НАТО договорились об увеличении финансирования трат на военные нужды. Необходимые для обеспечения безопасности альянса меры, как уточняется, требуют «соответствующих» ресурсов, отмечает РИА Новости.

24 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что идея Польши отправить миротворцев НАТО на Украину является предпосылкой к третьей мировой войне. Лидер в разговоре со спортивными чиновниками добавил, что их «просто сапогом растопчут».

При этом он отказался лично бегать впереди «с автоматом» при таком сценарии. За свою страну, подчеркнул президент, следует держаться и цепляться зубами. Нынешняя ситуация является напряженной и серьезной, заключил Лукашенко.

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