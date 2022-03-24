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Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в выходные

Александр Афонин

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Погода в Москве
Город
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в выходные
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В ближайшие выходные, 26 и 27 марта, в столице ожидается похолодание, сопровождаемое гололедицей, сильным ветром и метелью. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В Москве ожидается резкое изменение погодных условий. Будет, что называется, непогода. В субботу прогнозируются осадки и гололедица, а также порывы ветра до 15–20 м/с., — рассказал специалист.

Он отметил, что эта ситуация сохранится и в воскресенье. Ожидается, что порывы ветра усилятся до 22 м/с.

— Эта проблема ветра должна привлекать очень большое внимание москвичей, потому что это по-настоящему сильный ветер. Думаю, будет выпущено предупреждение МЧС. И хотя в воскресенье ожидается небольшой снег, при таком ветре это будет метель, — цитирует синоптика агентство городских новостей «Москва».

Непогода сохранится до конца месяца. Вильфанд отметил, что тепла в начале апреля ждать не стоит.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что жителей Москвы и региона на следующей неделе ждет по-настоящему зимняя погода.

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