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В народном месяцеслове дата получила название Феофанов день. Православная церковь в этот день почитает преподобного Феофана Исповедника, преподобного Симеона Нового Богослова, а также cвятителя Григория Двоеслова.

Как правило, люди 25 марта искали гнезда ласточек и заглядывали в них. Считалось огромным везением найти маленький камешек в гнезде.

После этого его хранили в качестве талисмана. Было верование, что таким образом человек приманит к себе везение и удачу на всю жизнь.

Но при этом существовало поверье, что нельзя ломать гнездо, так как за этим последуют серьезные последствия. В эту же дату люди выходили на поля и начинали удобрять почву и высаживать первые растения.

Приметы погоды

Если на Феофана лед по затонам не тает, а тонет, то год будет тяжелым. При этом, в случае, если снег начал таять с южной стороны от муравейника — лето будет коротким и холодным.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как 25 марта приманить удачу на всю жизнь

Праздники

Ежегодно 25 марта в России отмечается День работника культуры. В стране уже установлены некоторые профессиональные праздники, связанные с культурой и искусством — День музеев, День российской печати, День российского кино, Общероссийский день библиотек и другие.

Сегодня профессиональный праздник отмечают хранители и создатели культуры — сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и концертных организаций, специалисты домов культуры, городских и деревенских клубов, коллективы художественной самодеятельности. К своему празднику они традиционно организуют множество культурных мероприятий.

События

25 марта отмечается один из Дней рождения почтовой открытки. В России изначально правом печатать открытки обладала только почта, а с 1894 года такое право получили и частные типографии.

Почтовая открытка либо включала в себя отпечатанное изображение почтовой марки, либо на бланке отводилось место для приклеивания таковой. Разнообразие вариантов художественного оформления открыток вылилось в один из видов коллекционирования, названный филокартией.

Охотники за сокровищами во главе с аргентинцем Херманом Моро обнаружили у берегов Эквадора 25 лет назад, 25 марта 1997 года, затонувший в 1654 году испанский галеон La Capitana. Судно шло из Южной Америки в Испанию с большим грузом награбленного у инков золота и серебра.

Затонувший корабль был буквально битком набит ценностями, так что эксперты растерялись, оценивая возможную стоимость находки — от нескольких миллионов до нескольких миллиардов долларов. Если верить историческим документам, то на судне находился чрезвычайно крупный груз золота и серебра, в действительности же с затонувшего корабля было поднято всего около двадцати тысяч серебряных монет.

В этот день родились: английский певец сэр Элтон Джон, американская актриса Сара Джессика Паркер, а также французская артистка Симона Синьоре.

Именины отмечают: Дмитрий, Александр, Владимир, Григорий, Иван.