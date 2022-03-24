Россия начала выплаты пенсионерам с освобожденных частей Украины

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МЧС приступило к выплате единовременных пособий для жителей освобожденных частей Украины. Об этом сообщил врио главы ведомства Александр Чуприян в четверг, 24 марта.

— Людей информируют через СМИ, а далее они передают информацию родственникам, соседям. Хочу отметить, что работа только начинается, но поставленная нам задача будет выполнена в полном объеме, — сказал министр.

Пособия, размер которых составляет десять тысяч рублей, получат бюджетники и пенсионеры. На освобожденных территориях Украины начинают работать пункты выдачи финансовой помощи, а безопасность на них обеспечивают служащие Росгвардии, отмечается на сайте МЧС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

14 марта Чуприян сообщил, что беженцы из Донбасса разместились в 31 регионах России. Их количество, по его данным, составляет почти 250 тысяч человек.

Работа пунктов временного размещения уже отлажена, подчеркнул он. При этом ведомство направило в Донбасс 18 колонн с гуманитарными грузами.