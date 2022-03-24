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Злоумышленник выкрал колесные колпаки на 6500 рублей на юго-востоке Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Злоумышленник выкрал колесные колпаки на 6500 рублей на юго-востоке Москвы
Фото: pixabay.com

Неизвестный снял и выкрал колпаки с колес машины, припаркованной на Краснодонской улице. Об этом в среду, 23 марта, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По ее словам, в правоохранительные органы обратился местный житель, который заметил, что с колес его автомобиля сняли колпаки. Стоимость ущерба гражданин оценил в 6500 рублей.

Вскоре сотрудники полиции задержали 42-летнего безработного. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Его отпустили под подписку о невыезде.

Также 24 марта сообщалось о том, что у жителя столицы украли более полутора миллионов рублей на парковке у торгового центра на Киевском шоссе.

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