Межконфессиональный Пасхальный марафон пройдет в столице весной 2022 года

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Новая Басманная улица, 4с1 Карта всех событий

Девятый Московский межконфессиональный Пасхальный марафон «Традиции праздника. Вкус праздника. Музыка праздника» пройдет в столичном регионе в период с 29 марта по 16 мая. Об этом в четверг, 24 марта, сообщила пресс-служба Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

Данное мероприятие организовывает региональная благотворительная общественная организация содействия деятельности еврейских общин «Московский еврейский общинный дом». Уточняется, что открытие мероприятия запланировано на 29 марта 2022 года в 14:00. Оно пройдет в Московском доме национальностей в формате круглого стола на тему «Роль религиозных организаций в сохранении культурного наследия народов России».

— Основной целью Пасхального марафона является утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей через информационно-просветительскую деятельность, формирование стойкой гражданской позиции у современной молодежи, объединение подрастающего поколения под эгидой патриотического воспитания и любви к нашей общей Родине — России и нашему народу без разделения по национальному признаку и вероисповеданию, — цитирует сообщение агентство городских новостей Москва.

В среду, 23 марта, стало известно, что в Музее Победы начался очный этап образовательного проекта «Историческое путешествие в Музее Победы». До конца года в мероприятии примут участие около 7500 кадетов-семиклассников

В конкурсе книголюбов «Самый талантливый читатель» приняли участие более пяти тысяч учащихся столичных школ. Среди учеников 1–2 классов победителями стали 27 ребят, среди 3–4 классов — 35, среди 5–6 классов — 15.