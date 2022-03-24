Прокуратура: Женщины чаще всего становятся жертвой мошенников

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Женщины чаще всего становятся жертвами мошенников. Об этом в четверг, 24 марта, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Чаще всего жертвами мошенников становятся женщины — более 60 процентов всех случаев, — заявила Нефедова.

По ее словам, такая статистика сложилась на основе анализа поданных заявлений о преступлениях.

Представитель ведомства отметила, что второй наименее защищенной от преступников категорией населения являются пожилые люди. Заявления о правонарушениях, в которых пострадали пенсионеры, составляют довольно большую часть от всех поданных сообщений.

— Прокуратура призывает чаще общаться с родными и близкими пожилого возраста, чтобы своевременно предупредить очередное преступление, — заключила Нефедова.

24 марта столичная пенсионерка потеряла более полумиллиона рублей, поверив лжесотруднику Центробанка.