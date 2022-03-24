В МИД заявили об упущенном шансе Украины на суверенное государство

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Украина упустила главный шанс на существование суверенного государства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 24 марта.

— Главный шанс на существование Украины в собственных границах — Украины суверенной, Украины независимой они уже упустили. Этот шанс им был дан в очередной раз в 2014 году и в 2015 году, — сказала дипломат.

Москва, считает она, в течение семи лет уговаривала две администрации в Киеве воспользоваться данным шансом. Альтернативным сценарием был развал государства, что и происходит сейчас на глазах у всего мира, приводит слова Захаровой РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

22 марта гендиректор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов заявил «ВМ», что для успеха в переговорах о статусе Крыма, ДНР и ЛНР какой-то из сторон придется уступить в своих требованиях. Украина, считает он, хотела бы сохранять этот вопрос открытым, тогда как Россия намерена прекратить его обсуждение.

По его словам, Москва настаивает на признании Киевом статуса Крыма и народных республик. При этом Киев понимает, что сейчас говорить о возможности их включения в состав страны не приходится, но он рассчитывает сделать это в будущем, заключил Кортунов.