Politico: Путин издевается над энергетической зависимостью Запада

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин издевается над Западом, желая перевести оплату за газ в рубли. Об этом сообщает издание Politico в четверг, 24 марта.

— Это ставка с высоким риском: либо Запад уступит требованиям Путина, либо рискнет продолжать сопротивление и ждать новых шагов Москвы, — говорится в материале.

Шаг лидера создаст сложности для потенциальных покупателей, предупредил аналитик Джеймс Хакстепп. Грядущую ситуацию эксперт назвал неизведанной территорией.

Таким ходом, считает эксперт Тимоти Эш, Путин намерен ослабить санкционное давление. В подобной ситуации возникнет множество юридических споров, отмечает РИА Новости.

23 марта Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны, в частности Германия, назвали решение лидера «нарушением» контракта.

«ВМ» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах. Специалист отметил, что решение о переходе на расчет в рублях не направлено на изменение формулы ценообразования.

Он подчеркнул, что Россия не пытается диктовать цены европейцам. Мера, озвученная Путиным, важна прежде всего с символической точки зрения, заключил Юшков.