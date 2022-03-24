В Китае заявили, что не знали о готовящейся операции на Украине

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия не уведомляла Китай о подготовке операции на Украине. Об этом заявил официальный представитель китайского Минобороны У Цянь в четверг, 24 марта.

— Что касается того, что китайская сторона якобы предоставляет военную помощь России, то это совершенная ложь, — сказал старший полковник.

Вашингтон, по его мнению, пытается переложить ответственность за происходящее на Пекин. Кризис на Украине, подчеркнул представитель ведомства, следует урегулировать мирными средствами, а также создать механизм безопасности в Европе.

США, добавил он, создают кризисы, перекладывают вину и извлекают из них выгоду. Мир знает, какая страна была главным зачинщиком кризиса на Украине, приводит слова У Цяня ТАСС.

11 марта китаист Леонид Ковачич заявил «ВМ», что позиция Китая по поводу операции России на Украине все еще не выработана. С одной стороны, Поднебесная поддерживает и даже усиливает тесные политические связи с Россией. С другой стороны, у КНР есть собственные экономические интересы на Украине. Страна развивает сотрудничество с Киевом, как и в целом с ЕС, в сфере экономики, отметил эксперт.

И в условиях усиливающейся конфронтации с США руководство Китая постарается сохранить остатки положительного имиджа хотя бы в Европе. Ковачич считает, что в данный момент азиатский гигант находится в режиме ожидания, по возможности занимая нейтральную позицию.