Минфин США распространил санкции на сделки с золотом ЦБ России

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Новые санкции США в том числе распространяются на сделки с золотом, имеющим отношение к ЦБ России. Об этом сообщили в пресс-службе американского Минфина в четверг, 24 марта.

— Эти инструкции дают ясно понять, что любые транзакции с золотом, относящиеся к Центральному банку Российской Федерации покрываются существующими санкциями, — приводит сообщение РИА Новости.

21 марта «ВМ» разбиралась, насколько безопасно держать свои активы в золоте и какую выгоду можно извлечь. По словам доктора экономических наук и финансового аналитика Леонида Холода, драгоценные металлы в самом деле некогда являлись идеальными защитными активами, которые способны были спасти деньги инвесторов от девальвации, обвала рынков и инфляции.

Однако в нынешних турбулентных условиях ценность драгметаллов снизилась в разы, считает он. Так, обналичивание слитков, объяснил эксперт, это длительная и сложная процедура.

При этом стоит указать, что в 2021 году ситуация была иной. И вложение в золото могло быть вполне прибыльным и оправданным процессом, отметил Холод.