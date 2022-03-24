«Нарастание штаммов»: иммунолог Болибок заявил, что мутагенный потенциал COVID-19 еще не реализован

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Мутагенный потенциал коронавирусной инфекции на данном этапе еще не полностью реализован. Об этом в четверг, 24 марта, «Вечерней Москве» рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

— Никто не ожидал от коронавируса мутагенного потенциала с такой способностью видоизменяться. У уханьского штамма заразность была на уровне ОРВИ, гораздо ниже кори и ветрянки, потом следующий штамм был выше ветрянки, до кори не «допрыгнул». «Дельта» выше кори была, а «омикрон» — гораздо выше кори. Нарастание штаммов происходит в сторону более высокой заразности. При этом способность вызывать летальный исход оценить нельзя, потому что большинство людей на планете так или иначе сталкивались с коронавирусом, — подчеркнул врач.

Ранее эксперт рассказал о возможном возникновении вспышки «стелс-омикрона» в России. По его словам, новый подвид ковида может проникнуть в страну через азиатские республики, где этот штамм сейчас очень распространен.

Также Болибок заявил, что «стелс-омикрона» может вызвать подъем заболеваемости в стране. Врач отметил, что страны Европы уже достаточно пострадали от новой вспышки коронавирусной инфекции.