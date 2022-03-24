Россия проголосовала против резолюции Генассамблеи ООН по Украине

Фото: МИД РФ

Генассамблея ООН в рамках специальной сессии приняла резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине.

Ответственность в документе за сложившийся кризис возлагается на Россию. Данные резолюции не носят обязательного характера.

При этом Генассамблея отменила голосование по проекту резолюции ЮАР. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что никто не имеет права прерывать голосование, объявленное председателем.

За итоговый документ 140 делегаций, а 38, в том числе Китай, воздержались. Против западного проекта резолюции проголосовали Россия, Белоруссия, Сирия, Эритрея и КНДР, отмечает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

22 марта гендиректор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов заявил «ВМ», что для успеха в переговорах о статусе Крыма, ДНР и ЛНР какой-то из сторон придется уступить в своих требованиях. Украина, считает он, хотела бы сохранять этот вопрос открытым, тогда как Россия намерена прекратить его обсуждение.

По его словам, Москва настаивает на признании Киевом статуса Крыма и народных республик. При этом Киев понимает, что сейчас говорить о возможности их включения в состав страны не приходится, но он рассчитывает сделать это в будущем, заключил Кортунов.