Предприятия легкой промышленности перечислили в бюджет Москвы более шести миллиардов рублей в 2021 году

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В консолидированный бюджет столицы в прошлом году поступило не менее шести миллиардов рублей от городских предприятий легкой промышленности. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уточняется, что данный показатель превышает результат 2020 года на 23,6 процентов и результат 2019 года на 36,1 процента. Заммэра столицы напомнил, что на долю предприятий легкой промышленности приходится около четырех процентов налоговых поступлений от обрабатывающих производств Москвы.

— Лидером по размеру перечисленных налогов стали производители одежды – их вклад в бюджет составил более 3,7 миллиарда рублей, или 62 процента. На втором месте — производители текстильных изделий с налоговыми отчислениями в размере около 1,6 миллиарда рублей, или 26 процентов от всех отчислений. Замыкают тройку лидеров производители обуви — от них в бюджет поступило около 570 миллионов рублей, или девять процентов налоговых платежей, — рассказал Ефимов.

Ранее заммэра города сообщил, что инвесторы, занимающиеся реализацией проектов по программе создания мест приложения труда (МПТ) за пределами Третьего транспортного кольца, могут рассчитывать на преференции при определении размера банковской гарантии. По его словам, срок предоставления банковской гарантии продлили на полгода. Помимо этого, власти города исключили привязку к ключевой ставке Центрального банка России при определении размера гарантии.

Также Владимир Ефимов заявил, что свыше 300 машино-мест выставили на аукцион в восьми округах Москвы. Он отметил, что больше всего объектов представлено на северо-западе города (150).