Психолог дала советы, как переубедить собеседника в споре

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Психолог и семейный консультант Станислава Зарудная поделилась советами, как переубедить другого человека в споре, не превращая разговор в скандал.

— Чаще всего диалог с убежденными сторонниками одних взглядов мы начинаем, сразу показывая противоположный взгляд, и говорим насколько он хорош. Именно это приводит к открытой конфронтации с первой же минуты и рассматривается, как личное оскорбление, как выпад или даже сомнение в интеллектуальной способности собеседника. Взрослый человек будет недоволен таким положением дел, — отмечает специалист.

Для начала психолог советует прислушаться к мнению своего оппонента и попытаться понять его точку зрения. Такой прием поможет начать информативный и правильный диалог и риск возможного конфликта значительно уменьшается.

Во время спора также необходимо находить общие точки в собственной и противоположной позициях, чтобы диалог не перетекал в скандал. По слова специалиста, еще одним правильным шагом к началу диалога считается необходимость найти общую логику в высказывании сторонника другой точки зрения.

— Важным условием является возможность говорить без необходимости парировать замечания другого человека, то есть, проявляя взаимное уважение. Об условии не прерывать друг друга, не оскорблять, не переходить на личности и уж тем более не говорить какие-то гадости необходимо договориться в начале диалога, — советует психолог.

В беседе с Пятым каналом Зарудная также уточнила, что следует убедиться в готовности собеседника общаться на провокационные и острые темы.

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