США и Евросоюз могут ввести дополнительные санкции против России

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В пятницу, 25 марта, стало известно о том, что лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России. Также они готовы прекратить любые попытки Москвы обойти введенные ограничительные меры. Информация об этом следует из заявления Евросовета и США. Оно было выпущено по итогам участия американского президента Джо Байдена в работе саммита.

— Рассмотрены продолжающиеся усилия по наложению экономических издержек на Россию и Белоруссию, а также готовность принять дополнительные меры и прекратить любые попытки обойти санкции, — передает ТАСС слова из документа.

Также отмечается, что лидеры стран обсудили возможность сотрудничества Евросоюза и Соединенных Штатов по снижению зависимости от ископаемого топлива России. Кроме этого, они обсудили ускорение перехода на экологически чистую энергию и необходимость реагирования на меняющиеся потребности в области продовольственной безопасности во всем мире.

В этот же день пресс-служба Минфина США заявила о введении санкций против Госдумы, а также 328 парламентариев.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции против России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, считает он.