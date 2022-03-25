Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС не позволит платить за российский газ в рублях

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не позволит платить за российский газ в рублях.

По ее словам, такой способ оплаты будет нарушать введенные против России санкции.

— Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения, — цитирует главу ЕК РИА Новости.

23 марта президент России Владимир Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны, в частности Германия, назвали решение лидера «нарушением» контракта.

«ВМ» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах. Специалист отметил, что решение о переходе на расчет в рублях не направлено на изменение формулы ценообразования.

Он подчеркнул, что Россия не пытается диктовать цены европейцам. Мера, озвученная Путиным, важна прежде всего с символической точки зрения, заключил Юшков.