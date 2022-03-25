Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС не позволит платить за российский газ в рублях

Полина Долганова

В мире
Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС не позволит платить за российский газ в рублях
Фото: flickr/european_parliament

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не позволит платить за российский газ в рублях.

По ее словам, такой способ оплаты будет нарушать введенные против России санкции.

— Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения, — цитирует главу ЕК РИА Новости.

23 марта президент России Владимир Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны, в частности Германия, назвали решение лидера «нарушением» контракта.

«ВМ» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах. Специалист отметил, что решение о переходе на расчет в рублях не направлено на изменение формулы ценообразования.

Он подчеркнул, что Россия не пытается диктовать цены европейцам. Мера, озвученная Путиным, важна прежде всего с символической точки зрения, заключил Юшков.

Читайте также:
Евросоюз Газпром Рубль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как и просила бабушка Фатима

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Несет меня лиса

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте