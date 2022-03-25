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Программа стажировки в правительстве Москвы победила в номинации конкурса Graduate Awards

Георгий Соланович

Город
Программа стажировки в правительстве Москвы победила в номинации конкурса Graduate Awards
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Программа стажировки правительства Москвы стала победителем в номинации «Работа со студентами» всероссийского конкурса Graduate Awards 2022. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили на официальном сайте мэра города.

— Нам приятно быть в одном ряду с достойными проектами наших коллег. Когда мы только создавали программу стажировки, главной нашей целью было не просто привлечь молодежь в крупнейшие городские проекты, но и помочь каждому из начинающих специалистов найти свой путь, чтобы им было интересно работать в системе правительства Москвы, — рассказала глава направления бренда и молодежных карьерных проектов, заместитель начальника Управления государственной службы и кадров правительства столицы Полина Логинова.

Стажировка в правительстве города ориентирована на студентов старших курсов и выпускников вузов. Набор граждан на программу проходит на конкурсной основе. Во время стажировки молодые люди работают в течение полугода в трех разных органах исполнительной власти. Они меняют место работы каждые два месяца.

В 2021 году на программу было подано более десяти тысяч заявок. Примечательно, что после окончания стажировки более 60 процентов студентов и выпускников устраиваются на полноценную работу в правительство города. По словам директора центра развития карьеры Университета правительства столицы Нины Филимоновой, граждане приходят в правительство не только за работой, но и за делом своей жизни, передает официальный сайт мэра Москвы.

24 марта в столице открылся карьерный форум Graduate 2022. Эксперты рынка труда обсудили последние тренды, актуальные проблемы и способы привлечения молодых специалистов.

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