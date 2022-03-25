Медведев прокомментировал заявления европейских лидеров об отказе от российского газа

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Запад «хорохорится», когда говорит о возможном отказе от российского газа. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

— Ну пока покупают, пусть покупают. Никто же не отказывается от своих денег, это совершенно нормально. Они же хорохорятся, — цитирует представителя Совфеда РИА Новости.

До этого председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не позволит платить за российский газ в рублях. По ее словам, такой способ оплаты будет нарушать введенные в отношении России санкции.

23 марта президент России Владимир Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны, в частности Германия, назвали решение лидера «нарушением» контракта.

«ВМ» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах. Специалист отметил, что решение о переходе на расчет в рублях не направлено на изменение формулы ценообразования.