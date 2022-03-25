В ЦБ заявили, что все золото из резервов находится в его хранилищах в России

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В Центробанке России заявили, что все золото из резервов страны находится в хранилищах регулятора в РФ. Об этом сообщается в пятницу, 25 марта.

В ЦБ добавили, что золотовалютные резервы являются инструментом, который помогает регулятору обеспечивать безопасность экономики и защищать ее от кризисов извне.

В кризисные периоды резервы также обеспечивают выплаты валютного долга и критический импорт, передает ТАСС.

До этого стало известно, что четыре американских сенатора обсудят с министром финансов Штатов Джанет Йеллен внесенный в Конгресс две недели назад законопроект о введении вторичных санкций в отношении лиц, задействованных в операциях с золотым резервом Центробанка РФ на сумму 132 миллиарда долларов.

Около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов ЦБ оказались заморожены из-за санкций. Об этом глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал в воскресенье, 13 марта. По словам министра, часть российских золотовалютных резервов находится в китайской валюте. При этом западные страны сейчас оказывают давление на Китай с тем, чтобы ограничить с ним торговлю.