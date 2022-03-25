Застройщики Петербурга рассказали, продолжится ли реализация новых проектов

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Застройщики Санкт-Петербурга рассказали, продолжится ли реализация новых проектов в условиях санкционных ограничений. В «Петербургской недвижимости» сообщили, что объемы вводимого жилья сохранятся.

— Пауза могла быть, пока были непонятны ставки по льготной ипотеке, но это уже прояснилось. Соответственно, со следующей недели застройщики уже смогут обсуждать с банками какие-то субсидированные ставки. Дальше уже будем смотреть по ситуации. Плюс очень важная мера, что увеличили лимит до 12 миллионов, — отметили в компании.

Заместитель директора по производственным вопросам объединения «Строительный трест» Андрей Паньков отметил, что сложившиеся обстоятельства не оказали существенного влияния на работу компании. Он пояснил, что имеются некоторые корректировки по проектным решениям, связанные с уходом части поставщиков с российского рынка, но это не повлечет за собой остановку строек или затягивание сроков ввода объектов в эксплуатацию, передает издание «Невские новости».

Рабочие построили более 31,7 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 12,9 миллиона «квадратов» жилья на территории бывших промзон с 2011 года. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.