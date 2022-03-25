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В России выявили 25 382 новых случая коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 25 382 новых случая коронавируса за сутки
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

За прошедшие сутки в 85 субъектах России выявили 25 382 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

По количеству заболевших лидирует Санкт-Петербург. Там за 24 часа выявили 1237 заразившихся ковидом.

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончались 398 граждан, еще 4212 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели после перенесенной инфекции 61 860 пациентов.

В России выявили 25 382 новых случая коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого эксперт рассказал «Вечерней Москве» о возможном возникновении вспышки «стелс-омикрона» в России. По его словам, новый подвид ковида может проникнуть в страну через азиатские республики, где этот штамм сейчас очень распространен.

Кроме того, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что «стелс-омикрона» может вызвать подъем заболеваемости в стране. Врач отметил, что страны Европы уже достаточно пострадали от новой вспышки коронавирусной инфекции.

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