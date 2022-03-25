В Минздраве РФ сообщили о состоянии Жириновского

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Министерстве здравоохранения Российской Федерации сообщили, что состояние здоровья политика Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Об этом стало известно в пятницу, 25 марта.

В ведомстве уточнили, что медики продолжают прикладывать максимум усилий, чтобы поддерживать состояние лидера ЛДПР, передает РИА Новости.

Ранее сенатор Александр Пронюшкин сообщил, что Жириновский скончался в пятницу, 25 марта.

В свою очередь спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что новости о смерти политика не соответствуют действительности.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в Москве с коронавирусной инфекцией. Уточнялось, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19.

10 февраля сообщалось, что в состоянии Жириновского наблюдается отрицательная динамика. У него прогрессирует дыхательная недостаточность. Степень поражения правого легкого, по оценкам медиков, составляет 30 процентов, левого — 50 процентов, при этом площадь поражения увеличивается.

22 февраля спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что российский политик Владимир Жириновский чувствует себя намного лучше.

11 марта врачи вывели Владимира Жириновского из медикаментозного сна. После прихода в сознание лидер ЛДПР почти сразу приступил к работе, получив документы от помощников.